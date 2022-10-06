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الخارجية الأميركية لـ "الشرق": الاتفاق بين إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود ما زال ممكنا
Lebanon 24
06-10-2022
|
16:47
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