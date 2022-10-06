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جمعية المودعين اللبنانيين: سياسة الاضراب والاقفال لن تزيد المودعين الا نقماً على المصارف وعند العودة للافتتاح ستواجه اقتحامات عديدة ان لم يكن هناك حلاً

Lebanon 24
06-10-2022 | 17:07
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كيف ردّت جمعية المودعين على جمعية المصارف؟
lebanon 24
07/10/2022 09:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية صرخة المودعين تحذّر: هذا ما سنفعله اذا اغلقت المصارف أبوابها!
lebanon 24
07/10/2022 09:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: أنا مُتحيّز للمودعين ولستُ من "حزب المصارف" وليس لديّ أي مصلحة مع أيّ مصرف وجميع النواب يسعون للحفاظ على أموال المودعين وكانت هناك مقاربات مختلفة لقانون "الكابيتال كونترول"
lebanon 24
07/10/2022 09:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
ترزيان: نتمنى على جمعية المصارف العودة عن قرار الإقفال
lebanon 24
07/10/2022 09:36:23 Lebanon 24 Lebanon 24
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