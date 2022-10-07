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أخبار عاجلة
إعلام روسي: مقتل 5 أشخاص في هجوم صاروخي أوكراني على حافلة في خيرسون
Lebanon 24
07-10-2022
|
03:08
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