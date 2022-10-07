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وزارة الدفاع الروسية: الجيش الروسي يصدّ هجمات أوكرانية على محاور مختلفة في دونيتسك ويُحيّد مئات العسكريين

Lebanon 24
07-10-2022 | 07:53
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