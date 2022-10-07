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ألمانيا: على الجمعية العام للأمم المتحدة التأكيد على أن الأراضي التي ضمتها روسيا أوكرانية

Lebanon 24
07-10-2022 | 08:51
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