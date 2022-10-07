Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون يعلن رصد 100 مليون يورو لتمكين كييف من شراء العتاد العسكري في شكل مباشر (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
07-10-2022 | 11:34
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ماكرون: سننشئ صندوقا خاصا بقيمة 100 مليون يورو لشراء الأسلحة لدعم أوكرانيا مباشرة من صُناع الأسلحة (الشرق)
lebanon 24
08/10/2022 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: القمة الأوروبية التي احتضنتها براغ ناقشت تقديم مزيد من الدعم العسكري والسياسي لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2022 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعارض فكرة مد خط أنابيب غاز من شبه جزيرة أيبيريا إلى أوروبا ويقول إن بلاده لا تريد استيراد مزيد من الغاز (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2022 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن يعرب عن خيبة أمله من قرار أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
08/10/2022 01:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:26 | 2022-10-07
18:04 | 2022-10-07
18:02 | 2022-10-07
17:56 | 2022-10-07
17:54 | 2022-10-07
17:53 | 2022-10-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website