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الخارجية الفرنسية: الاتفاق التركي الليبي بشأن النفط والغاز "لا يتوافق" مع القانون الدولي (الشرق)

Lebanon 24
07-10-2022 | 12:29
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