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الحكومة الكندية تصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية وتفرض عقوبات على شخصيات إيرانية (الجزيرة)

Lebanon 24
07-10-2022 | 14:37
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