الانفجار الذي سمع دويه في الوادي الواقع بين بلدتي حومين الفوقا ودير الزهراني هو انفجار قنبله عنقودية من مخلفات الاحتلال الاسرائيلي والوضع طبيعي حاليًّا ولا أضرار

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