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وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية لفوكس نيوز: لا نقوم بتسييس النفط ولا القرارات المتعلقة به والنفط ليس سلاحا

Lebanon 24
07-10-2022 | 19:30
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