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وزارة الدفاع الأوكرانية: تدمير الطراد موسكوفا وجسر كيرتش هو إسقاط لرمزين سيئي السمعة للقوة الروسية في القرم (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:12
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