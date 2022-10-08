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السلطات في القرم: إصلاح جسر القرم سيبدأ فور انتهاء عمل المحققين ويمكن أن يكون ذلك من اليوم (الجزيرة)

Lebanon 24
08-10-2022 | 05:26
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