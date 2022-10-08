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الدفاع الروسية: يمكن نقل الإمدادات لقواتنا في شرق أوكرانيا عبر البحر والبر (العربية)
Lebanon 24
08-10-2022
|
06:53
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