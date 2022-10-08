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لجنة التحقيق الروسية تعلن أنها تمكنت من تحديد هوية سائق الشاحنة التي انفجرت في جسر كيرتش (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
08-10-2022 | 07:07
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