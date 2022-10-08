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مرصد نتبلوكس: انقطاع الإنترنت في سنندج غرب إيران وسط تقارير عن سقوط ضحايا جدد بالاحتجاجات

Lebanon 24
08-10-2022 | 12:30
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