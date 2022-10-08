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وزير الدفاع الإسرائيلي: سنستخرج الغاز من حقل كاريش حتى من دون اتفاق مع لبنان

Lebanon 24
08-10-2022 | 16:27
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