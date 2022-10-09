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أكسيوس عن مصادر إسرائيلية: فشل الاتفاق يدفع الأمم المتحدة لوضع الخط 29 كخط للتفاوض ويجعل وضع كاريش مثيرا للجدل

Lebanon 24
09-10-2022 | 05:18
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