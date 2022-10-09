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أخبار عاجلة
شركة "إنرجين" تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية (العربية)
Lebanon 24
09-10-2022
|
05:33
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