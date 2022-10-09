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وزارة الدفاع الأرمينية: جنودنا تعرضوا لإطلاق نار من القوات الأذربيجانية في الجزء الشرقي من المنطقة الحدودية
Lebanon 24
09-10-2022
|
06:42
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