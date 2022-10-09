Advertisement

أخبار عاجلة

عبد الرحمن البزري للجديد: هناك أنواع من الكوليرا والنوع الموجود في سوريا هو النوع الذي يتجاوب مع الدواء المتوفر في لبنان لذا نأمل ان يكون هو النوع الوحيدة بين الحالات

Lebanon 24
09-10-2022 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حجّار: نحتاج لمتابعة ورشة إعادة النازحين السوريين والجميع في لبنان يريدون ذلك بشكل جيد ونأمل ألا يكون هناك أي خلاف في الداخل
lebanon 24
09/10/2022 19:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الرحمن البزري لـ"هنا بيروت": يوجد حديث جدي عن الحكومة وهناك جهود لتشكيلها
lebanon 24
09/10/2022 19:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لترسيم الحدود هذه المرة الأولى والوحيدة التي يتصرف فيها حزب الله بشكل منطقي بابعتبار أن هناك اتفاق فيه تكمن مصلحة لبنان لهذا السبب غض النظر
lebanon 24
09/10/2022 19:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: متمكسون بوثيقة الاتفاق الوطنيّ وهناك ضرورة لمعالجة الثغرات الموجودة في الدستور الذي يحتاج إلى تطويرٍ
lebanon 24
09/10/2022 19:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:05 | 2022-10-09
11:45 | 2022-10-09
11:08 | 2022-10-09
11:02 | 2022-10-09
10:22 | 2022-10-09
09:47 | 2022-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website