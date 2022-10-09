عبد الرحمن البزري للجديد: هناك أنواع من الكوليرا والنوع الموجود في سوريا هو النوع الذي يتجاوب مع الدواء المتوفر في لبنان لذا نأمل ان يكون هو النوع الوحيدة بين الحالات

Lebanon 24