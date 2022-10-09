نقيب الأطباء يوسف بخاش لـ"MTV": وزارة الصحة بدأت بفحص المياه لمعرفة مصدر الانتشار إذا كان من سوريا أو من تلوّث المياه الجوفية كما يجب عزل المصابين بالكوليرا لكسر سلسلة العدوى

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