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العربية: تحطم مقاتلة روسية في منطقة "روستوف" وموسكو تقول أنّه بسبب خلل فني

Lebanon 24
09-10-2022 | 10:22
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