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زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يشرف على مناورات عسكرية بأسلحة نووية تكتيكية

Lebanon 24
09-10-2022 | 17:17
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