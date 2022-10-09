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وزير خارجية الهند: لدينا علاقة طويلة الأمد مع روسيا وهي علاقة خدمتنا جيد

Lebanon 24
09-10-2022 | 19:30
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