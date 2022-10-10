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بيرم: الشركات الخاصة القطرية تدخل الى منصة وزارة العمل للسوق القطري لتنتقي من تريد من المتقدمين للوظائف ولا دور لوزارة العمل اللبنانية في عملية التوظيف

Lebanon 24
10-10-2022 | 05:25
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