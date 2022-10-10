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أخبار عاجلة
ألمانيا تعلن إصابة مبنى قنصليتها في كييف بالضربات الروسية (العربية)
Lebanon 24
10-10-2022
|
06:12
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