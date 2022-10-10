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النائب غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل إذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسًا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي
Lebanon 24
10-10-2022
|
08:19
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