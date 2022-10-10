Advertisement

أخبار عاجلة

النائب غسان سكاف بعد لقائه بري: الأزمة يمكن أن تُحل إذا حصلنا على الحد الأدنى من التوافق السياسي ونحن في الواقع نعمل من أجل الحصول على توافق سياسي ينتج رئيسًا للجمهورية يضمن هذا التوافق السياسي

Lebanon 24
10-10-2022 | 08:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: الجيل الجديد قادر على النهوض بالوطن ومن واجبنا ان نوفر له المقومات التي تساعده في هذه العملية بدءاً من انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وصولا الى تأمين التوافق السياسي كشرط اساس لانطلاق المعالجة الاقتصادية المطلوبة
lebanon 24
10/10/2022 17:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب بولا يعقوبيان لـmtv: لدينا سلة أسماء من ضمنها صلاح حنين وزياد بارود وغيرهما ونفضّل شخصاً من قماشة مغايرة عن الطبقة السياسية ونعمل لتوفير 86 صوتاً ومن يلتقي معنا بالمبادرة التي أطلقناها سنلاقيه
lebanon 24
10/10/2022 17:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نلتقي اليوم والوطن في مرحلة انتقالية دقيقة حافلة بالتحديات والمحطات السياسية لعل اهمها استحقاق ترسيم حدودنا البحرية الجنوبية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة
lebanon 24
10/10/2022 17:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط للـ"أل بي سي": لم أفقد الأمل ولن أفقده ورغم كل العقبات لا بد أن يخرج لبنان الجديد ويمكن تلخيص ذلك بإلغاء الطائفية السياسية
lebanon 24
10/10/2022 17:43:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:42 | 2022-10-10
10:40 | 2022-10-10
10:27 | 2022-10-10
10:25 | 2022-10-10
10:22 | 2022-10-10
10:16 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website