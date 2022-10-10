Advertisement

أخبار عاجلة

تاس عن نائب رئيس الوزراء الروسي: سيتم إصلاح الأضرار التي لحقت بأعمدة جسر القرم في نهاية الأسبوع

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"إنترفاكس" نقلا عن "بلومبرغ": نائب رئيس الوزراء الروسي يُعلن عن الاتفاق على تمديد إتّفاق "أوبك+" حتى نهاية 2023
lebanon 24
10/10/2022 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: لبنان يقف على مفترق طرق ويجب القيام بالإصلاحات الضرورية التي تضع البلد على السكة الصحيحة
lebanon 24
10/10/2022 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من نورد ستريم2 (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2022 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا مستعدة لخفض الإنتاج لتعويض فرض سقف على سعر النفط الروسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
10/10/2022 20:07:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:23 | 2022-10-10
12:22 | 2022-10-10
12:21 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website