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ماكرون: الغارات الروسية على أوكرانيا دليل على تغيير كبير في طبيعة هذه الحرب

Lebanon 24
10-10-2022 | 09:38
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