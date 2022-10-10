Advertisement

أخبار عاجلة

مديرة صندوق النقد الدولي: اعتقدنا أن التعافي الاقتصادي في 2022 عقب الجائحة سيتعزز لكن ما حصل هو العكس

Lebanon 24
10-10-2022 | 10:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مديرة صندوق النقد الدولي: منذ بدء غزو أوكرانيا تزايد الطلب من جانب دول عدة لدعم الصندوق
lebanon 24
10/10/2022 20:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير: تمكّنّا من إنجاز خطة للتعافي متوازنة تنطلق من هدف أساسي وهو إنماء الاقتصاد وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي كما تحافظ على حقوق المودعين
lebanon 24
10/10/2022 20:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لإستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي
lebanon 24
10/10/2022 20:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: قد تشهد بعض دول وسط أوروبا وشرقها انخفاضاً بنسبة 6% في الناتج الاقتصادي إذا خفضت روسيا إمدادات الغاز
lebanon 24
10/10/2022 20:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:23 | 2022-10-10
12:22 | 2022-10-10
12:21 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website