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المدير العام لوكالة الطاقة الذرية: أكبر تحد هو وقوع حادث نووي بمحطة زابوروجيا وهناك حاجة ملحة لمنطقة آمنة

Lebanon 24
10-10-2022 | 10:50
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