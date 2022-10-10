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رويترز: بولندا تنصح مواطنيها بالامتناع عن السفر إلى بيلاروسيا وتدعو الموجودين فيها إلى المغادرة (الجزيرة)
Lebanon 24
10-10-2022
|
11:41
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