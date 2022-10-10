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وزارة الطاقة الأوكرانية: تعليق تصدير الكهرباء من الغد لتحقيق الاستقرار في نظام الطاقة المحلي بعد القصف الروسي (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2022 | 11:43
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