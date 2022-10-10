Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن رئيسة الوزراء السويدية: لن نتبادل مع روسيا أو غازبروم نتائج التحقيق في انفجارات نورد ستريم (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2022 | 12:22
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الجزيرة" عن "أ.ف.ب": شركة غازبروم الروسية تقول إنه من المستحيل إعادة التوربين الخاص بخط نورد ستريم إلى روسيا بسبب العقوبات
lebanon 24
10/10/2022 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن ماكرون: زعماء دول الشمال أبلغوا شركاءهم الأوروبيين باستحالة تحديد من يقف وراء الهجمات على نورد ستريم (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2022 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء الروسي: مستعدون لإيصال الغاز إلى أوروبا عبر الخط غير المتضرر من نورد ستريم2 (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2022 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: التحقيق في تخريب خطي نورد ستريم سيستغرق وقتا والرئيس يتلقى إحاطات بشأن هذه القضية (الجزيرة)
lebanon 24
10/10/2022 20:11:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:43 | 2022-10-10
12:23 | 2022-10-10
12:21 | 2022-10-10
12:16 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website