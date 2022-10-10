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أكسيوس عن مسؤول أميركي: لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل لكنه بات قريبا جدا (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2022 | 12:43
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