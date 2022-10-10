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رئيس الوزراء الكندي: ملتزمون بمحاسبة النظام الروسي ودعم أوكرانيا بما في ذلك المساعدة العسكرية المستمرة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-10-2022 | 12:43
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