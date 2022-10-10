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وزير الخارجية الأوكراني: هدف الضربات الروسية إرهاب المدنيين المسالمين نتيجة لهزائم بوتين في ساحة المعركة (الجزيرة)
Lebanon 24
10-10-2022
|
14:11
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