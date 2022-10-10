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باسيل: حزب الله لا يستطيع أن يفعل شيئاً لوحده في استحقاق الرئاسة ومن الواضح أن الحزب غير مستعجل كما الفريق الآخر أيضاً

Lebanon 24
10-10-2022 | 14:42
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