Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: مفاوضات ترسيم الحدود البحرية "متوقفة على كلمة" وهي شيء "بسيط ومش بسيط"

Lebanon 24
10-10-2022 | 15:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مفاوضات ترسيم الحدود: هذا جديدها "الطازج"
lebanon 24
11/10/2022 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وزير الدفاع الإسرائيلي: إتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يضر بمصالح إيران في المنطقة
lebanon 24
11/10/2022 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لدى وصوله إلى بعبدا.. ماذا قال برّي عن "ترسيم الحدود البحرية"؟
lebanon 24
11/10/2022 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي ل" الشرق الاوسط": خطوات الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل "إيجابية لكنها ليست نهائية"
lebanon 24
11/10/2022 01:45:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2022-10-10
18:14 | 2022-10-10
17:58 | 2022-10-10
17:49 | 2022-10-10
17:47 | 2022-10-10
17:30 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website