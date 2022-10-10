Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب روسيا في مجلس الأمن: وثقنا جرائم نظام كييف ضد المدنيين في أوكرانيا الناطقين بالروسية

Lebanon 24
10-10-2022 | 16:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوب روسيا في مجلس الأمن: نظام كييف يضع نفسه على مستوى أفظع الأنظمة الإرهابية بارتكابه جرائم ضد المدنيين وتفجير جسر القرم
lebanon 24
11/10/2022 01:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوب الروسي بمجلس الأمن: نظام كييف هو من أقصى أجزاء من أوكرانيا ولا بد من احترام حقها في تقرير المصير
lebanon 24
11/10/2022 01:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا بمجلس الأمن: أوكرانيا تلجأ إلى استراتيجية الترهيب في خاركيف (العربية)
lebanon 24
11/10/2022 01:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: الدول الأعضاء في النيتو ستتخذ قرارًا بشأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الحلف
lebanon 24
11/10/2022 01:46:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:30 | 2022-10-10
18:14 | 2022-10-10
17:58 | 2022-10-10
17:49 | 2022-10-10
17:47 | 2022-10-10
17:30 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website