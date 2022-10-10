بوصعب تسلّم عند منتصف الليل مسودة الاتفاق النهائي للترسيم من هوكستين وتمت معالجة العبارة العالقة حيث تبنى الوسيط الأميركي في نسخته الأخيرة اقتراحاً لبنانياً لاقى قبولا لدى الطرفين

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