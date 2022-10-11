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بو صعب: لا شراكة بين لبنان واسرائيل في حقل قانا ولا تقاسم أرباح بيننا ومهما كانت الصيغة هذا الاتفاق سيؤمن استقرارا اقتصاديا في المنطقة

Lebanon 24
11-10-2022 | 02:58
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