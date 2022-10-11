ميقاتي خلال تسلمه من بو صعب نسخة عن المسودة النهائية لاتفاق الحدود البحرية: الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية

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