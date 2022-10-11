ميقاتي: آمل ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية

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