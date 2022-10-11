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رويترز عن مسؤولين لبنانيين: "حزب الله" وافق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل والأخيرة قد تعلن موافقتها النهائية في غضون 3 أسابيع

Lebanon 24
11-10-2022 | 05:44
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