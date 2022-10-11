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مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها (ال بي سي)

Lebanon 24
11-10-2022 | 05:54
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