مجلس القضاء الاعلى اجتمع بناء على دعوة وزير العدل برئاسة القاضي غسان عويدات الذي انسحب من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها (ال بي سي)

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