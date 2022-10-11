وزير العدل لـ"الجديد": وضعت جدول أعمال وطلبت ابداء الرأي فيه وما طرحته ليس بجديد بل مجلس القضاء الأعلى سبق وقد بحث نفس المواضيع قبل شهر ونصف

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