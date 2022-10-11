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المتحدث باسم الرئاسة الروسية: تسليم أنظمة الدفاع الجوي الأميركي لكييف لن يُغيّر أهداف روسيا

Lebanon 24
11-10-2022 | 08:50
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