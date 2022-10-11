Advertisement

أخبار عاجلة

صندوق النقد الدولي: خفض توقعات النمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 0.2%

Lebanon 24
11-10-2022 | 09:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صندوق النقد الدولي يُخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي بـ0.4% إلى 3.2% في 2022
lebanon 24
11/10/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
الاقتصاد العالمي قد يخسر 4 تريليونات دولار... هذا ما حذر منه صندوق النقد الدولي
lebanon 24
11/10/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نمو الاقتصاد العالمي... هذا ما توقعه صندوق النقد الدولي
lebanon 24
11/10/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: قد تشهد بعض دول وسط أوروبا وشرقها انخفاضاً بنسبة 6% في الناتج الاقتصادي إذا خفضت روسيا إمدادات الغاز
lebanon 24
11/10/2022 19:23:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:08 | 2022-10-11
12:00 | 2022-10-11
11:54 | 2022-10-11
11:40 | 2022-10-11
11:27 | 2022-10-11
11:25 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website