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معوّض بعد لقائه تكتل "الاعتدال الوطني": النقاش اليوم كان مثمرًا وجلسة الخميس لن تكون حاسمة ولكن سنصل الى مقاربة مشتركة من أجل هذا الاستحقاق

Lebanon 24
11-10-2022 | 09:27
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