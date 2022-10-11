معوّض بعد لقائه تكتل "الاعتدال الوطني": النقاش اليوم كان مثمرًا وجلسة الخميس لن تكون حاسمة ولكن سنصل الى مقاربة مشتركة من أجل هذا الاستحقاق

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